На оприлюднених кадрах, які швидко розлетілися мережею, порожню дорогу перебігають приблизно 10 диких кабанів.

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Як написав журналіст та представник української делегації у ТКГ Денис Казанський, він вперше бачить таке у Донецьку.

Хроніки здичавіння. За 30 років життя в Донецьку такого не бачив,

– зазначив він.

Зазначимо, що зупинка "Маріупольська розвилка" розташована не так далеко від центру міста – приблизно за 6 – 8 кілометрів.

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Реакція соцмереж

Звісно, користувачі соцмереж не оминули увагою інцидент і скористалися можливістю пожартувати.