На оприлюднених кадрах, які швидко розлетілися мережею, порожню дорогу перебігають приблизно 10 диких кабанів.
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Як написав журналіст та представник української делегації у ТКГ Денис Казанський, він вперше бачить таке у Донецьку.
Хроніки здичавіння. За 30 років життя в Донецьку такого не бачив,
– зазначив він.
Зазначимо, що зупинка "Маріупольська розвилка" розташована не так далеко від центру міста – приблизно за 6 – 8 кілометрів.
Кабани гуляють окупованим Донецьком: дивіться відео
Реакція соцмереж
Звісно, користувачі соцмереж не оминули увагою інцидент і скористалися можливістю пожартувати.
- "Уже навіть кабани мігрують з "ДНР".
- "З голосування повернулися місцеві?".
- "Дичавіє потихеньку".
- "Скоро тільки дикі тварини й залишаться в нашому місті!".