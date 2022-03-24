Пожилых жителей Геническа собирали 23 марта в кинотеатре "Украина". Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко со ссылкой на местных жителей.

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Враги хотят, чтобы пенсионеры оформили российскую пенсию

Оккупанты настаивают, чтобы пожилые люди оформили российскую пенсию – 10 тысяч рублей. Пенсионеры приходили с паспортами и заполняли документы. Что именно говорилось в подписанных бумагах, люди объяснить не могли.

Отметим, что правительство Украины выплачивает пенсии и соцпомощь на временно оккупированных территориях. Речь идет о полном объеме выплат – через зачисление на банковские карты.

Обратите внимание! 24 февраля российские войска бомбили Геническ. Город попал под вражескую оккупацию в первый день войны.

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