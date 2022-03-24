Літніх жителів Генічеська збирали 23 березня в кінотеатрі "Україна". Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко з посиланням на місцевих мешканців.

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Вороги хочуть, аби пенсіонери оформили російську пенсію

Окупанти наполягають, аби літні люди оформили російську пенсію – 10 тисяч рублів. Пенсіонери приходили з паспортами та заповнювали якісь документи. Що саме мовилось у підписаних паперах, люди пояснити не могли.

Зазначимо, що уряд України виплачує пенсії та соцдопомогу на тимчасово окупованих територіях. Мовиться про повний обсяг виплат через зарахування на банківські карти.

Зверніть увагу! 24 лютого російські війська бомбардували Генічеськ. Місто потрапило під ворожу окупацію у перший день війни.

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