Местные жители всеми способами показывают, что не будут жить под российской оккупацией. Так, на улице Карбышева, 6 ОСМД покрасило скамейки в цвет украинского флага.

Важно ВСУ постепенно освобождают Херсонщину, – Вениславский сказал, почему сценарий 2014 невозможен

Жители занимаются территорией своего дома, как настоящие украинские хозяева,

– отметили в Херсонском горсовете.

Толоку провели в субботу, 16 апреля. Теперь двор многоэтажки развевается сине-желтыми цветами и радует глаз.

Это может вас заинтересовать – ВСУ ведут тяжелые наступательные бои в Херсонской области: видео