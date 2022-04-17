Місцеві мешканці всіма способами показують, що не будуть жити під російською окупацією. Так, на вулиці Карбишева, 6 ОСББ пофарбувало лавки у колір українського прапора.

Важливо ЗСУ поступово звільняють Херсонщину, – Веніславський сказав, чому сценарій 2014 року неможливий

Мешканці опікуються територією свого будинку, як справжні українські господарі,

– наголосили у Херсонській міськраді.

Толоку провели у суботу, 16 квітня. Тепер двір багатоповерхівки майорить синьо-жовтими кольорами та тішить око.

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