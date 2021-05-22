Как пишут российские СМИ, летчики чудом остались живы, но в результате инцидента один человек все же пострадал.

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Детали инцидента

ЧП произошло на военном аэродроме Саки в оккупированном Россией Крыму. Двум летчикам пришлось катапультироваться из истребителя Су-30СМ.

Двое летчиков катапультировались на земле с истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму. Оба члена экипажа живы,

– говорится в сообщении росСМИ.

Оба летчика живы, но техник получил серьезные ожоги. Эту информацию подтвердили и в Южном военном округе.

Почему так произошло

По предварительным данным, в истребителе неожиданно сработала система катапультирования. Детали происшествия будут расследовать правоохранительные органы оккупационной власти.

Обратите внимание! В Саках оккупанты разместили учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки летного состава палубной авиации России. Аэродромом распоряжается Минобороны России. С 2014 года там дислоцируется российский 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк.