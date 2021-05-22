Як пишуть російські ЗМІ, льотчики дивом залишилися живі, але внаслідок інциденту одна людина таки постраждала.

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Деталі інциденту

Надзвичайна подія сталася на військовому аеродромі Саки в окупованому Росією Криму. Двом льотчикам довелося катапультуватися з винищувача Су-30СМ. Цікаво, що у цей час літак перебував на землі.

Двоє льотчиків катапультувалися на землю з винищувача Су-30СМ на військовому аеродромі Саки в Криму. Обидва члени екіпажу живі,

– мовиться у повідомленні росЗМІ.

Обидва льотчики живі, але технік отримав серйозні опіки. Цю інформацію підтвердили й у Південному військовому окрузі.

Чому так сталося

За попередніми даними, у винищувачі неочікувано спрацювала система катапультування. Деталі події розслідуватимуть правоохоронні органи окупаційної влади.

Зверніть увагу! У Саках окупанти розмістили навчально-тренувальний комплекс "Нитка" для підготовки льотного складу палубної авіації Росії. Аеродромом розпоряджається міноборони Росії. З 2014 року там дислокується російський 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк.