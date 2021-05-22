Як пишуть російські ЗМІ, льотчики дивом залишилися живі, але внаслідок інциденту одна людина таки постраждала.
Важливо Не вистачило мотузки: у Росії під час навчань загинули військові – шокуюче відео 18+
Деталі інциденту
Надзвичайна подія сталася на військовому аеродромі Саки в окупованому Росією Криму. Двом льотчикам довелося катапультуватися з винищувача Су-30СМ. Цікаво, що у цей час літак перебував на землі.
Двоє льотчиків катапультувалися на землю з винищувача Су-30СМ на військовому аеродромі Саки в Криму. Обидва члени екіпажу живі,
– мовиться у повідомленні росЗМІ.
Обидва льотчики живі, але технік отримав серйозні опіки. Цю інформацію підтвердили й у Південному військовому окрузі.
Чому так сталося
За попередніми даними, у винищувачі неочікувано спрацювала система катапультування. Деталі події розслідуватимуть правоохоронні органи окупаційної влади.