Заметим, что в тот же день "парламент Крыма" согласовал отставку Кабанова. После этого к нему в кабинет наведались российские правоохранители.

Важно В оккупированном Крыму нарушили право на справедливый суд по "делу Чубарова", – ООН

Силовики провели следственные действия на рабочем месте "вице-премьера правительства" Кабанова. После этого его задержали.

Подтверждаю. Его задержали на 48 часов,

– сказал отец Кабанова.

По предварительным данным, Кабанова могут обвинить в:

превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий,

мошенничестве,

коррупции.

Что этому предшествовало

23 сентября "парламент Крыма" согласовал отставку Кабанова, которую принял глава оккупационной власти региона Сергей Аксенов.

В документах уточняется, что чиновник покинул пост по собственному желанию.

Добавим, что Кабанов занимал эту должность с 27 ноября 2018 года. Среди вопросов, которые курировал "вице-премьер", были строительство и реализация федеральной целевой программы по развитию Крыма.