Зауважимо, що того ж дня "парламент Криму" погодив відставку Кабанова. Після цього до нього у кабінет навідалися російські правоохоронці.

Важливо В окупованому Криму порушили право на справедливий суд у "справі Чубарова", – ООН

Силовики провели слідчі дії на робочому місці "віцепрем'єра уряду" Кабанова. Після цього його затримали.

Підтверджую. Його затримали на 48 годин,

– сказав батько Кабанова.

За попередніми даними, Кабанова можуть звинуватити у:

перевищенні посадових повноважень із заподіянням тяжких наслідків,

шахрайстві,

корупції.

Що цьому передувало

23 вересня "парламент Криму" погодив відставку Кабанова, яку прийняв глава окупаційної влади регіону Сергій Аксьонов.

У документах уточнюється, що чиновник залишив пост за власним бажанням.

Додамо, що Кабанов обіймав цю посаду з 27 листопада 2018 року. Серед питань, які курував "віцепрем'єр", були будівництво і реалізація федеральної цільової програми з розвитку Криму.