Зауважимо, що того ж дня "парламент Криму" погодив відставку Кабанова. Після цього до нього у кабінет навідалися російські правоохоронці.
Важливо В окупованому Криму порушили право на справедливий суд у "справі Чубарова", – ООН
Силовики провели слідчі дії на робочому місці "віцепрем'єра уряду" Кабанова. Після цього його затримали.
Підтверджую. Його затримали на 48 годин,
– сказав батько Кабанова.
За попередніми даними, Кабанова можуть звинуватити у:
- перевищенні посадових повноважень із заподіянням тяжких наслідків,
- шахрайстві,
- корупції.
Що цьому передувало
- 23 вересня "парламент Криму" погодив відставку Кабанова, яку прийняв глава окупаційної влади регіону Сергій Аксьонов.
- У документах уточнюється, що чиновник залишив пост за власним бажанням.
Додамо, що Кабанов обіймав цю посаду з 27 листопада 2018 року. Серед питань, які курував "віцепрем'єр", були будівництво і реалізація федеральної цільової програми з розвитку Криму.