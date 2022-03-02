В оккупированном Мелитополе тысячи людей протестуют против России: впечатляющее видео

Жители временно захваченного русскими захватчиками Мелитополя на Запорожье не согласны с появлением оккупантов в своем городе. 2 марта тысячи людей с флагами Украины вышли на улицы и пытаются показать россиянам, что им здесь не рады.

Показать, что Мелитополь – украинский город вышли как женщины, так мужчины. Почти все патриоты шли с украинскими флагами.

Уже третий раз: Энергодар встает стеной на въезде в город, блокируя вход оккупантам

Люди скандировали "Одна, единственная, соборная Украина" и слали оккупантов по адресу прописки российского корабля.

Российские солдаты идут на**й

По предварительным данным, оккупанты не открывали огонь по жителям Мелитополя. Вероятно, потому, что их было очень много.

К деоккупации города, к сожалению, подобная акция не привела, однако захватчикам еще раз дали понять, что им нечего оставаться в Украине.

Смотрите видео большой демонстрации во временно оккупированном Мелитополе:

Россиянам нигде не рады

Блокировали перемещение террористически захватнических группировок 2 марта также в Энергодаре и других городах, куда местные жители не хотели пускать оккупантов. В Запорожской области в городе, где работает АЭС, захватчики трижды не могли пройти мимо людей, но впоследствии забросали мирных украинцев дымовыми шашками и начали стрелять. После этого оккупанты вошли в город.

Оккупанты терпят тяжелые потери

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, российско-оккупационные войска ежедневно теряют много техники и личного состава. Только по подтвержденным данным с начала вторжения защитники Украины уничтожили 5840 захватчиков. Кроме того, ВКС РФ потеряли 30 самолетов и 31 вертолет. Военные преступники потеряли 211 танков и 862 боевых бронированных машин, а также 85 артиллерийских систем и 9 средств ПВО. Украинцы также уничтожили 60 цистерн с топливом, 3 БПЛА, 2 единицы скоростных катеров и 355 единиц автомобильной техники.