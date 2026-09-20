Оккупированные Олешки оказались на грани голода: Рада церквей просит помощи у Папы Римского

В оккупированных Олешках в Херсонской области более шести тысяч человек оказались в полной гуманитарной блокаде без еды и воды. Украинские религиозные деятели призывают мировых лидеров немедленно вмешаться и организовать эвакуацию мирных жителей.

Последние поставки продовольствия в город состоялись еще в конце мая этого года. Как отмечается в обращении Рады церквей, российские военные категорически запрещают местным жителям выезжать на подконтрольную Украине территорию. Из-за этого люди выживают без медикаментов, электроэнергии и газоснабжения под постоянной угрозой обстрелов.

Что происходит в городе?

Сейчас в населенном пункте остается около 200 детей, которые ежедневно рискуют жизнью. Представители духовенства подчеркивают, что город фактически разрушен, а его критически важная инфраструктура не функционирует.

Чтобы предотвратить массовые гибели, религиозные деятели официально обратились к Папе Римскому Льву XIV и ряду международных организаций. Они просят ООН и Красный Крест оказать давление на оккупантов и разблокировать гуманитарные коридоры.

Город Олешки находится в гуманитарной блокаде и стоит на грани гуманитарной катастрофы,

– говорится в совместном заявлении.

Стоит отметить, что в 2023 году этот населенный пункт уже пережил масштабное наводнение после того, как российские войска взорвали плотину Каховской ГЭС.

Недавно украинские морские пехотинцы опубликовали видео из города, который захватчики превратили в сплошные руины.

Сорванная эвакуация и минные поля

Украинские власти уже пытались спасти мирных жителей, но оккупанты сорвали все договоренности. Как уже сообщалось на нашем сайте, россияне заблокировали выезд даже после того, как Силы обороны обеспечили режим тишины.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, из-за такой безвыходной ситуации местные жители решаются самостоятельно пробираться через заминированные поля, чтобы вырваться из-под оккупации.