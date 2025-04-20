Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бердянскую ГВА.

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Как Россия навязывает детям традиции

В городской военной администрации рассказали, что в Бердянске продолжается навязывание российских культурных нарративов местным детям.

В частности в мемориальном доме-музее П. П. Шмидта открылась выставка под названием "Атрибуты православной Пасхи", которую позиционируют как знакомство с "культурным наследием православной Руси".

Детям демонстрируются современные интерпретации так называемых "яиц Фаберже" и другие атрибуты, присущие празднованию Пасхи в русской традиции XIX века. При этом никакого внимания не уделяется украинским пасхальным символам, таким как писанки, что является неотъемлемой частью национального культурного наследия,

– подчеркнули в ГВА.

В администрации добавили, что учеников целенаправленно погружают в российскую культурную парадигму, которую выдают за "православное наследие". Такая "деятельность" россиян является очередным примером культурной экспансии и подмены понятий, которая осуществляется на оккупированных территориях.