Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Бердянську МВА.

Читайте також Як виглядають традиційні писанки окупованих регіонів України і що вони означають

Як Росія нав'язує дітям традиції

У міській військовій адміністрації розповіли, що в Бердянську триває нав'язування російських культурних наративів місцевим дітям.

Зокрема в меморіальному будинку-музеї П. П. Шмідта відкрилася виставка під назвою "Атрибути православної Пасхи", яку позиціонують як знайомство з "культурною спадщиною православної Русі".

Дітям демонструються сучасні інтерпретації так званих "яєць Фаберже" та інші атрибути, притаманні святкуванню Пасхи в російській традиції XIX століття. При цьому жодної уваги не приділяється українським великоднім символам, таким як писанки, що є невід'ємною частиною національної культурної спадщини,

– підкреслили в МВА.

В адміністрації додали, що учнів цілеспрямовано занурюють у російську культурну парадигму, яку видають за "православну спадщину". Така "діяльність" росіян є черговим прикладом культурної експансії та підміни понять, яка здійснюється на окупованих територіях.