Жителям оккупированных территорий продолжат предоставлять пенсии, зарплаты, алименты разморозят

Жителям оккупированных территорий не стоит беспокоиться о социальных поступлениях. Украина делает все, чтобы обеспечить их выплату.

Российские оккупанты продолжают "хозяйничать" на части украинских территорий. Жителей, которые находятся в оккупации, призывают не терять устойчивость и уверяют, что скоро ВСУ выгонят врага, и мирная жизнь вернется в каждый украинский город и село.

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Государственные выплаты на временно оккупированных территориях

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, украинское правительство гарантирует сохранение государственных выплат всем находящимся в оккупации. Речь идет о зарплатах государственникам, пенсиях, соцвыплатах и даже начислении субсидий. Все начисления происходят в обычном режиме, люди их получат, когда удастся освободить их из-под российской оккупации.

Также Федоров сообщил о том что один из руководителей исполнительной службы Мелитополя встал на сторону врага и уничтожил все дела жителей города, даже касающиеся алиментов. К счастью, благодаря Запорожскому областному управлению юстиции все выплаты алиментов также удастся "разморозить".

Мэр Мелитополя предупредил, что потребители Мелитопольского, Пологовского и Васильевского районов могут остаться без газа: россияне повредили газопровод и не дают его починить.

Впрочем, "хозяйничать" долго врагу не удастся: после "адских выходных", которые ему устроили ВСУ и партизаны, многие коллаборанты так испугались, что в понедельник просто не вышли на работу.

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