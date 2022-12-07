"Шарятся" по квартирам и выгребают все – Хлань о преступлениях россиян на левобережье Херсонщины
Российские захватчики начали принудительно вывозить людей из 15-километровой зоны от левого берега Херсонщины. Там они грабят все, что только могут.
Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, под принудительную эвакуацию подпадают гражданские даже Каховки, Новой Каховки, Голой Пристани и т.д.
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Сейчас вдоль побережья Днепра оккупанты оборудовали наблюдательные пункты. Основные войска отвели где-то на 30 километров, где обустраивают мощную линию обороны.
Местные сообщают, что там разрыли почти все поля. Кое-где оккупанты строят укрепления, которые перекрывают бетоном, деревом и землей.
Массово грабят квартиры и предприятия
Как отмечает Хлань, оккупанты начали тотально грабить как квартиры гражданских, так и целые предприятия. Сначала они вывозили практически весь коммунальный автотранспорт. Теперь перешли к автомобилям гражданских жителей.
Захватчики вообще издали так называемый "указ" об инвентаризации всего имущества, находящегося на левобережье Херсона. Это поможет им централизованно грабить все, что осталось.
Уровень ограбления в Новой Каховке сейчас переходит на новый этап. Военные "шарятся" по квартирам и выгребают все, что там есть. Многие квартиры пусты, потому что люди уехали или их принудительно депортировали. Также заходят на предприятия и говорят, что централизованно будут все вывозить,
– отметил Хлань.
Оккупанты массово грабят левобережье Херсонщины – Хлань: смотрите видео
Херсон продолжают обстреливать
Утром 7 декабря оккупанты продолжили обстрел Херсона, начавшийся еще вечером предыдущего дня. Тогда они били по самому густонаселенному Таврическому микрорайону.
Также захватчики попали по Херсонскому городскому водоканалу. Но, к счастью, водоснабжение продолжается. В настоящее время около 80% города получают воду.
Вооруженные Силы пытаются обстреливать позиции оккупантов на левом берегу. Есть определенные успехи.
На днях сообщалось, что в Херсоне стало меньше минометных обстрелов. Наши ВСУ начали обнаруживать минометные группы, которые выезжали по плавням и обстреливали город. Но, к сожалению, стало больше обстрелов Херсона с РСЗО "Град",
– рассказал Хлань.
Какая ситуация в Херсонской области: коротко
- После того как ВСУ освободили правый берег Херсонщины, по мнению военного эксперта Петра Черника, оккупантам становится все труднее удерживать южный плацдарм. Так, из-за успешных обстрелов ВСУ россияне были вынуждены отвести свои основные силы на глубину на 10 – 15 километров от левого берега.
- Полковник запаса ВСУ Роман Свитан убежден, что оккупанті не собираются долго обороняться на Херсонщине и Запорожье. Строящиеся линии обороны предназначены для отхода основных войск.
- Впрочем, совсем другое мнение у военного эксперта Олега Каткова. Он отмечает, что россияне делают 5 слоев обороны от Днепра на левобережье Херсона. Некоторые укрепления находятся глубоко в тылу.