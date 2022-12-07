"Шарятся" по квартирам и выгребают все – Хлань о преступлениях россиян на левобережье Херсонщины

Российские захватчики начали принудительно вывозить людей из 15-километровой зоны от левого берега Херсонщины. Там они грабят все, что только могут.

Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, под принудительную эвакуацию подпадают гражданские даже Каховки, Новой Каховки, Голой Пристани и т.д.

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Сейчас вдоль побережья Днепра оккупанты оборудовали наблюдательные пункты. Основные войска отвели где-то на 30 километров, где обустраивают мощную линию обороны.

Местные сообщают, что там разрыли почти все поля. Кое-где оккупанты строят укрепления, которые перекрывают бетоном, деревом и землей.

Массово грабят квартиры и предприятия

Как отмечает Хлань, оккупанты начали тотально грабить как квартиры гражданских, так и целые предприятия. Сначала они вывозили практически весь коммунальный автотранспорт. Теперь перешли к автомобилям гражданских жителей.

Захватчики вообще издали так называемый "указ" об инвентаризации всего имущества, находящегося на левобережье Херсона. Это поможет им централизованно грабить все, что осталось.

Уровень ограбления в Новой Каховке сейчас переходит на новый этап. Военные "шарятся" по квартирам и выгребают все, что там есть. Многие квартиры пусты, потому что люди уехали или их принудительно депортировали. Также заходят на предприятия и говорят, что централизованно будут все вывозить,

– отметил Хлань.

Оккупанты массово грабят левобережье Херсонщины – Хлань: смотрите видео

Херсон продолжают обстреливать

Утром 7 декабря оккупанты продолжили обстрел Херсона, начавшийся еще вечером предыдущего дня. Тогда они били по самому густонаселенному Таврическому микрорайону.

Также захватчики попали по Херсонскому городскому водоканалу. Но, к счастью, водоснабжение продолжается. В настоящее время около 80% города получают воду.

Вооруженные Силы пытаются обстреливать позиции оккупантов на левом берегу. Есть определенные успехи.

На днях сообщалось, что в Херсоне стало меньше минометных обстрелов. Наши ВСУ начали обнаруживать минометные группы, которые выезжали по плавням и обстреливали город. Но, к сожалению, стало больше обстрелов Херсона с РСЗО "Град",

– рассказал Хлань.

Какая ситуация в Херсонской области: коротко