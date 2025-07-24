В Донецке критическая ситуация с водой – Ханжонковское водохранилище высохло

Жизнь на оккупированных территориях становится все более невыносимой. У людей катастрофические проблемы с водой, которые усугубились после того, как главная водная артерия – Ханжонковское водохранилище – полностью высохло.

В дома местных воду могут не подавать в течение трех дней. Как отметил 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, так проявляется геноцид россиян.

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Оттуда шла вода для всего Донбасса

После того как ситуация в Донецкой области стала критической, немало приезжих из России просто вернутся обратно. К сожалению, украинцы, которые по разным причинам остаются на оккупированных территориях, будут вынуждены выживать дальше. Именно против них направлен геноцид россиян.

Ханжонковское водохранилище было самым большим на Донбассе. Если на поверхности уже возникло дно, то это конкретное "дно" в Донецкой области,

– подчеркнул Роман Свитан.

Когда-то воду из этого хранилища поднимали в Верхнекаменское водохранилище в Донецке. Далее она шла ко всей остальной части региона. Еще раньше вода поступала из реки Северский Донец. Там было несколько станций водоподъема.

"Эту воду "пил" весь Донбасс вплоть до Мариуполя. Но его россияне уничтожили еще в 2022 году. Полностью разрушены помпы, которые могли перекачивать миллионы тонн воды", – добавил Роман Свитан.

Как выглядит Ханжонковское водохранилище / Фото из телеграм-канала "Говорят снайпер"

Затем оккупанты решили развязать проблему и поднять воду из Ханжонковского водохранилища. Далее туда бросили 2 трубы, чтобы как-то качать воду на Донбасс, но эта вода техническая. В основном ее использовали на металлургических комбинатах.

Это очень серьезная проблема. Сегодня геноцид идет не только через средства поражения, но и в виде обезвоживания. Это военное преступление, за которое Москву надо судить в Международном суде,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Это не единственные преступления российских оккупантов в Донецкой области. На этих территориях сегодня царит беззаконие. Так в Донецке военный Азат Суфиянов из Башкортостана ворвался в дом к пенсионерке, жестоко избил ее, а затем пытался изнасиловать. Мужчина имеет ряд судимостей и сбежал из своей воинской части.