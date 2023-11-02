Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук рассказал 24 Каналу, что наши граждане, желающие попасть на оккупированные территории, имеют для этого серьезные причины. Например, они навещают родных, которые тяжело болеют и не могут оттуда уехать.

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За неправильный ответ – подвал

На временно оккупированных территориях серьезные проблемы с медобслуживанием. Следовательно, украинцы вынуждены ездить к своим родным, чтобы передавать лекарства. По словам Дмитрия Кирильчука, все медицинские меры россиян заканчиваются тем, что они колют людям свою вакцину "Спутник".

Мы понимаем важность причин, по которым людям нужно ехать на временно оккупированные территории. Они едут туда не просто полить цветы или ради квартир – это комплексные истории, о которых когда-нибудь расскажут наши спецслужбы,

– подчеркнул Кирильчук.

Наши граждане вынуждены добираться через территорию России, в частности, аэропорт "Шереметьево".

"Там у них забирают украинский паспорт – это античеловеческие действия, нарушения международных правил и норм, которые нужно фиксировать. Но россиянам на это наплевать. они продолжают так поступать", – отметил депутат Запорожского городского совета.

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Кроме того, что у украинцев забирают паспорта и берут отпечатки пальцев, оккупанты также заставляют заполнять анкету. Даже если человек ответил, что едет только, чтобы посетить больных родных, его все равно спросят, как он относится к так называемой "сво".

Если даст неправильный ответ, то все может окончиться подвалом. А человека, у которого изъяли украинский паспорт, могут потом вообще не найти,

– сказал Кирильчук.

Наши граждане сегодня находятся в большой опасности и вынуждены подвергать себя риску, ведь действительно имеют важные причины, чтобы ехать на оккупированные территории Украины.

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