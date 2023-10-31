В частности, противник "отжал" несколько предприятий даже у пророссийского депутата Александра Пономарева. Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал 24 каналу, что враг пытается использовать все возможные средства для войны против Украины.

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Враг отбирает собственность даже у пророссийских депутатов

Оккупанты у известного бердянского бизнесмена Александра Пономарева, который является соратником Виктора Медведчука, отобрали нефтехимические предприятия "Азмол" и "Агринол", а также машиностроительное акционерное общество "Бердянские жатки". Дудукалов объяснил, что россияне занимают все сооружения и дома, которые для них комфортны, несмотря на владельцев.

Александр Пономарев В июле 2023 года СБУ разоблачила на сотрудничестве с Россией народного депутата от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" – Александра Пономарева. Во время полномасштабного вторжения в Россию нардеп находился на временно оккупированной территории Запорожской области и добровольно начал сотрудничать с россиянами. В частности, он перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных "филиалах" банковских учреждений России, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам.

Не действуют никакие законы на оккупированной территории, не действуют законы справедливости, морали, этики. Я уже молчу о законодательстве юридическом – это просо гетто,

– сказал Дудукалов.

В Бердянске местные жители уже длительное время живут среди военных и тотального контроля. К сожалению, имущество бердянцев стало имуществом россиян.

Оккупанты вывозят ресурсы из оккупированной Запорожской области

По словам Дудукалова, в Бердянске оккупанты "отжимают" зерновые элеваторы у местного населения и передают российским инвесторам. Россияне уже нанесли ущерб фермерам на десятки миллионов долларов.

Противник активно использовал железную дорогу и порт, чтобы вывезти зерно и другой урожай на территорию России. Трудно сосчитать количество вывезенного награбленного. Однако цифры колеблются от десятков тысяч сот тонн.

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Это просто грабеж, который совершенно неприкрыт. Опять же с участием военных. Местные понимают, что оккупанты вывозят с этой территории ресурсы. Они ничего туда не принесли, они ничего не создали, ничего не образовали,

– заметил заместитель председателя Бердянского райсовета.

Кроме того, оккупанты все больше перекапывают и превращают поля оккупированной Запорожской области в оборонительные сооружения.

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