В частности, противник "отжал" несколько предприятий даже у пророссийского депутата Александра Пономарева. Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал 24 каналу, что враг пытается использовать все возможные средства для войны против Украины.
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Враг отбирает собственность даже у пророссийских депутатов
Оккупанты у известного бердянского бизнесмена Александра Пономарева, который является соратником Виктора Медведчука, отобрали нефтехимические предприятия "Азмол" и "Агринол", а также машиностроительное акционерное общество "Бердянские жатки". Дудукалов объяснил, что россияне занимают все сооружения и дома, которые для них комфортны, несмотря на владельцев.
Александр Пономарев
В июле 2023 года СБУ разоблачила на сотрудничестве с Россией народного депутата от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" – Александра Пономарева.
Во время полномасштабного вторжения в Россию нардеп находился на временно оккупированной территории Запорожской области и добровольно начал сотрудничать с россиянами.
В частности, он перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных "филиалах" банковских учреждений России, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам.
Не действуют никакие законы на оккупированной территории, не действуют законы справедливости, морали, этики. Я уже молчу о законодательстве юридическом – это просо гетто,
– сказал Дудукалов.
В Бердянске местные жители уже длительное время живут среди военных и тотального контроля. К сожалению, имущество бердянцев стало имуществом россиян.
Оккупанты вывозят ресурсы из оккупированной Запорожской области
По словам Дудукалова, в Бердянске оккупанты "отжимают" зерновые элеваторы у местного населения и передают российским инвесторам. Россияне уже нанесли ущерб фермерам на десятки миллионов долларов.
Противник активно использовал железную дорогу и порт, чтобы вывезти зерно и другой урожай на территорию России. Трудно сосчитать количество вывезенного награбленного. Однако цифры колеблются от десятков тысяч сот тонн.
Дудукалов объяснил, как россияне ведут себя в Бердянске: смотреть видео
Это просто грабеж, который совершенно неприкрыт. Опять же с участием военных. Местные понимают, что оккупанты вывозят с этой территории ресурсы. Они ничего туда не принесли, они ничего не создали, ничего не образовали,
– заметил заместитель председателя Бердянского райсовета.
Кроме того, оккупанты все больше перекапывают и превращают поля оккупированной Запорожской области в оборонительные сооружения.
Ситуация в Запорожской области: последние новости
- Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском направлении, истощая врага вдоль всей линии фронта. В частности, на Запорожском направлении защитники отбили вражескую атаку в районе Старомайорского.
- В Институте изучения войны говорят, что украинские защитники несколько продвинулись к западу от Работиного в Запорожской области.
- В Михайловский район Запорожской области из Дагестана привезли 100 баранов для "нуждающихся". Скорее всего, оккупанты хотят помочь не местным, а приезжим дагестанцам. Допустим, они хотят заняться овцеводством на фермах и пастбищах, которые насильно отобрали у местных жителей.