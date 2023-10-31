Однако, вполне вероятно, что действительно помочь хотят не местным. А приезжаем на оккупированные территории дагестанцам. Детальнее о ситуации рассказал корреспондент 24 Канала из Запорожья.
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"Невероятная помощь" от дагестанцев
Оккупационные власти сообщили, что в ближайшее время планируют доставить еще 300 баранов. Часть будут отдаваться как "гуманитарную помощь" местным. Заметим, что если оккупанты хотят передать лишь часть баранов для жителей, то есть другую часть, скорее всего, привезли в бизнес-целях.
Из этого можно предположить, что дагестанцы хотят заняться овцеводством на фермах и пастбищах, которые насильно забрали у украинцев на оккупированных территориях.
К слову, в одном из сел Бердянского района один дагестанец уже обустроил небольшую мечеть. То есть там, где вообще нет мусульманского населения. Можно предположить, что по планам оккупантов, оно там вскоре должно появиться.
Что происходит на оккупированных территориях Запорожья: смотреть видео
В Дагестане не до баранов: что известно об антисемитских демонстрациях
- Вечером 29 октября в Дагестане люди вышли на протесты против беженцев из Израиля в городе Хасавюрте. Происходило это у гостиницы, где якобы проживают евреи, а также в аэропорту в Махачкале. Там демонстранты пытались сорвать посадку вылетевшего из Израиля самолета. В конце концов, в Махачкале объявили "охоту за евреями".
- В Институте изучения войны проанализировали ситуацию и отметили, что это свидетельствует о росте межэтнической и межрелигиозной напряженности в России. В Кремле официально не комментировали события, оставив эту задачу для региональных властей. Однако ультранационалисты России могут жестко критиковать реакцию власти на эти демонстрации.
- Интересно, что события в Дагестане уже прокомментировали в США и НАТО. В частности, спецпосланница США по борьбе с антисемитизмом, исследовательница Холокоста Дебора Липштадт призвала защитить еврейскую общину в России. В Североатлантическом альянсе же заявили, что такие демонстрации не выгодны России, но это является следствием радикализации российского общества.