Однак, цілком імовірно, що насправді допомогти хочуть не місцевим. А приїжджим на окуповані території дагестанцям. Детальніше про ситуацію розповів кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя.
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"Неймовірна допомога" від дагестанців
Окупаційна влада повідомила, що найближчим часом планують доставити ще 300 баранів. Частину віддаватимуть як "гуманітарну допомогу" місцевим. Зауважимо, що якщо окупанти хочуть передати лише частину баранів для мешканців, тобто іншу частину, найімовірніше, привезли у бізнесових цілях.
З цього можна висловити припущення, що дагестанці хочуть зайнятися вівчарством на фермах та пасовиськах, які насильно забрали в українців на окупованих територіях.
До слова, в одному з сіл Бердянського району один дагестанець вже облаштував невелику мечеть. Тобто там, де узагалі немає мусульманського населення. Можна припустити, що за планами окупантів, воно там незабаром має з'явитися.
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У Дагестані не до баранів: що відомо про антисемітські демонстрації
- Увечері 29 жовтня в Дагестані люди вийшли на протести проти біженців з Ізраїлю у місті Хасавюрт. Відбувалося це біля готелю, де нібито проживають євреї, а також в аеропорті у Махачкалі. Там демонстранти намагались зірвати посадку літака, який вилетів з Ізраїлю. Зрештою, у Махачкалі оголосили "полювання на євреїв".
- В Інституті вивчення війни проаналізували ситуацію й зазначили, що це свідчить про зростання міжетнічної та міжрелігійної напруженості у Росії. У Кремлі офіційно не коментували подій, залишивши це завдання для регіональної влади. Однак ультранаціоналісти Росії можуть почати жорстко критикувати реакцію влади на ці демонстрації.
- Цікаво, що події у Дагестані вже прокоментували у США та НАТО. Зокрема, спецпосланиця США з боротьби проти антисемітизму, дослідниця Голокосту Дебора Ліпштадт закликала захистити єврейську громаду в Росії. В Північноатлантичному альянсі ж заявили, що такі демонстрації не вигідні Росії, але це є наслідком радикалізації російського суспільства.