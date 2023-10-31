Однак, цілком імовірно, що насправді допомогти хочуть не місцевим. А приїжджим на окуповані території дагестанцям. Детальніше про ситуацію розповів кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя.

Варто переглянути "Хочете вбивати євреїв – їдьте до Гази або до Києва": пропагандист Коц звернувся до дагестанців

"Неймовірна допомога" від дагестанців

Окупаційна влада повідомила, що найближчим часом планують доставити ще 300 баранів. Частину віддаватимуть як "гуманітарну допомогу" місцевим. Зауважимо, що якщо окупанти хочуть передати лише частину баранів для мешканців, тобто іншу частину, найімовірніше, привезли у бізнесових цілях.

З цього можна висловити припущення, що дагестанці хочуть зайнятися вівчарством на фермах та пасовиськах, які насильно забрали в українців на окупованих територіях.

До слова, в одному з сіл Бердянського району один дагестанець вже облаштував невелику мечеть. Тобто там, де узагалі немає мусульманського населення. Можна припустити, що за планами окупантів, воно там незабаром має з'явитися.

Що відбувається на окупованих територіях Запоріжжя: дивитись відео

У Дагестані не до баранів: що відомо про антисемітські демонстрації