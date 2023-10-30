Там зібрався натовп дагестанців, аби зустріти літак із Тель-Авіва, на якому начебто мали б прибути єврейські біженці. Коментуючи цей інцидент, російський пропагандист і так званий воєнкор Александр Коц видав антисемітську заяву.

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Порадив вбивати євреїв у Газі та Києві

Пропагандиста Коца обурило те, що дагестанці нападають на євреїв у Росії. Він присоромив їх, мовляв, не за таку ганьбу їхні земляки, які брали участь у війні проти України, повернулися додому у чорних пакетах.

Такі сміливі та хочете вбивати євреїв? Їдьте до Гази. Або до Києва. Я знаю одну адресу, можу підказати: Банкова, 11,

– цинічно заявив Коц.

Нагадаємо, що у столиці Дагестану місцеві мусульмани штурмували аеропорт, куди прибув рейс із Тель-Авіву. Вони потрапили на злітно-посадкову смугу і навіть намагалися пробратися у салон літака по крилу. Дагестанці тримали у руках плакати з написами "Ми проти єврейських біженців", та "Дітовбивці". Крім того, у пошуках євреїв вони перевіряли автомобілі, що виїжджали з аеропорту.

Згодом силовикам вдалося витіснити протестувальників на площу перед аеропортом. Наразі заворушення ще триває. Мітингувальники вступили у сутичку з поліцією. А слідчий комітет Дагестану порушив кримінальну справу. Кілька учасників антиєврейської акції затримали.

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