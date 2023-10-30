Там зібрався натовп дагестанців, аби зустріти літак із Тель-Авіва, на якому начебто мали б прибути єврейські біженці. Коментуючи цей інцидент, російський пропагандист і так званий воєнкор Александр Коц видав антисемітську заяву.
Дивіться також ХАМАС звільнить заручників-росіян, ЦАХАЛ перейшов до нового етапу: конфлікт на Близькому Сході
Порадив вбивати євреїв у Газі та Києві
Пропагандиста Коца обурило те, що дагестанці нападають на євреїв у Росії. Він присоромив їх, мовляв, не за таку ганьбу їхні земляки, які брали участь у війні проти України, повернулися додому у чорних пакетах.
Такі сміливі та хочете вбивати євреїв? Їдьте до Гази. Або до Києва. Я знаю одну адресу, можу підказати: Банкова, 11,
– цинічно заявив Коц.
Нагадаємо, що у столиці Дагестану місцеві мусульмани штурмували аеропорт, куди прибув рейс із Тель-Авіву. Вони потрапили на злітно-посадкову смугу і навіть намагалися пробратися у салон літака по крилу. Дагестанці тримали у руках плакати з написами "Ми проти єврейських біженців", та "Дітовбивці". Крім того, у пошуках євреїв вони перевіряли автомобілі, що виїжджали з аеропорту.
Згодом силовикам вдалося витіснити протестувальників на площу перед аеропортом. Наразі заворушення ще триває. Мітингувальники вступили у сутичку з поліцією. А слідчий комітет Дагестану порушив кримінальну справу. Кілька учасників антиєврейської акції затримали.
У Росії закликають вигнати євреїв: реакція України та Ізраїлю
- Після того, як Ізраїль оголосив про розширення наземної операції у Секторі Гази, яке супроводжувалося потужними ракетними ударами, а також введенням танків на північну територію регіону, у Росії розпочалися єврейські погроми.
- У вечірньому зверненні президент Зеленський не оминув увагою випадок у Махачкалі. Глава держави зазначив, що він є частиною поширеної в Росії культури ненависті до інших націй. Зокрема, український лідер нагадав, що за останній рік антисемітські висловлювання дозволяли собі робити, зокрема, голова МЗС Росії Сєргєй Лавров та Путін.
- Канцелярія прем'єр-міністра і Міністерство закордонних справ в Ізраїлю заявили, що стежать за подіями в Дагестані. Там зазначили, що "Ізраїль серйозно ставиться до спроб завдати шкоди ізраїльським громадянам і євреям де б то не було".