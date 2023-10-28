Оккупационные власти безразличны на местных, условия их жизни и т.д. Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал 24 Каналу, что город используют только для военных целей.

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Под чьим руководством находится город

"Бердянск управляет ФСБ через свои "политические лица". Так же есть так называемая "комендатура", которая официально выполняет надзорную функцию, но мы понимаем, что среднее звено между Кремлем и Бердянском это ФСБ", – отметил Виктор Дудукалов.

Вполне вероятно, что принимающие решения в Бердянске находятся совсем не там. Однако это никак не влияет на сам процесс принятия решений, которое происходит вертикально. Так что никто не спрашивает у местного населения или даже коллаборантов, как будет жить эта оккупированная территория.

Эту территорию оккупанты используют исключительно как военный полигон. Несмотря на то, что город небольшой и не очень промышленный, но там сосредоточены стратегически важный порт и аэропорт. На территории города также есть застенка. Поэтому в Бердянске представлены все русские структуры,

– заметил заместитель председателя Бердянского районного совета.

В городе множество полицейских, ФСБшников, военных и контрактников. Вероятно, представителей России там сейчас больше, чем самих бердянцев. Еще хуже ситуация в селах в Бердянском районе.

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