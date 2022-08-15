Уезжать или нет – это выбор и ответственность каждого в отдельности. Но покинувшая Херсонскую область переселенка Анна советует выезжать из оккупации, но не в большие города. Об этом женщина рассказала 24 канала в рамках проекта СВОИ.

Почему нужно ехать с оккупированных территорий

Люди, которые так решат, должны понимать, что им придется строить все заново. Многие остаются, потому что привязаны к домам. Не каждый человек готов начинать все заново, потому что кажется, что это вот-вот и закончится. Но это не так,

– отметила Анна.

Переселенка подчеркнула, что дети растут, и им нужно давать будущее, нормальное общение, жизнь. По ее словам, ребенок должен спать спокойно и не бояться грома.

Ребенок Анны побывал в оккупированной Херсонской области только неделю, но сейчас он изменился – стал закрытым, боится и не со всеми говорит.

"Поэтому надо понимать, что вы привязаны к своим собакам, котам, которых можете взять с собой. И вывезти своего ребенка ради будущей жизни. Потому что вы свое прожили, а ребенок – нет. Надо ехать и быть готовым к новому и к тому, что придется пахать", – подчеркнула переселенка.

Как украинцы выезжают с оккупированных территорий

Многие украинцы пытаются покинуть временно оккупированные россиянами территории. оккупанты на блокпостах откровенно издеваются над людьми и устраивают тщательные проверки.

Люди, желающие уехать из временно оккупированного россией Мариуполя, могут это сделать. Правда, для этого они вынуждены делать документы квазиреспублики "ДНР".

Кроме того, переселенка Анна из Херсона рассказала, что во время выезда российские оккупанты под дулом автомата заставили раздеться посреди поля в феврале.

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