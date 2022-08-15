Виїжджати чи ні – це вибір і відповідальність кожного окремо. Але переселенка Анна, яка покинула Херсонщину, радить виїжджати з окупації, але не в великі міста. Про це жінка розповіла 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ.

Чому потрібно їхати з окупованих територій

Люди, які вирішать так, мають розуміти, що їм доведеться будувати все заново. Багато хто лишається, бо прив'язаний до домівок. Не кожна людина готова починати все заново, бо здається, що воно ось-ось і закінчиться. Але це не так,

– зазначила Анна.

Переселенка наголосила, що діти ростуть і їм треба давати майбутнє, нормальне спілкування, життя. За її словами, дитина повинна спати спокійно та не боятися грому.

Дитина Анни побула в окупованій Херсонщині лише тиждень, але зараз вона змінилась – стала закритою, боїться та не з всіма говорить.

"Тому треба розуміти, що ви прив'язані до своїх собак, котів, яких можете взяти з собою. Та й вивезти свою дитину заради майбутнього життя. Бо ви своє прожили, а дитина – ні. Треба їхати і бути готовим до нового і до того, що доведеться пахати", – підкреслила переселенка.

Як українці виїжджають з окупованих територій

Багато українців намагаються покинути тимчасово окуповані росіянами території. Окупанти на блокпостах відверто знущаються з людей і влаштовують ретельні перевірки.

Люди, які хочуть виїхати з тимчасово окупованого росією Маріуполя, можуть це зробити. Щоправда, для цього вони змушені робити документи квазіреспубліки "ДНР".

Крім того, переселенка Анна з Херсонщини розповіла, що під час виїзду російські окупанти під дулом автомата змусили роздягтись посеред поля в лютому.

Вас може зацікавити – Іван Федоров заявив, що люди помирають у черзі на виїзд з окупованих територій: дивіться відео