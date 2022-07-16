Про це 24 каналу повідомив кореспондент із Кривого Рогу. Журналіст розповів, що нещодавно спілкувався із переселенкою, якій 2 місяці тому вдалося виїхати з окупованої Херсонщини.

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На своєму шляху жінці довелося проїхати 63 ворожих блокпости. На багатьох із них росіяни принижували українців.

На деяких блокпостах заради жарту окупанти, сміючись, просто могли "потикати" стволом автомата під ребра людям. Таке от "освобождєніє",

– розповів кореспондент із Кривого Рогу.

Окрім того, росіяни влаштовують ретельні перевірки.

Окупанти шукають "бандерівські татуювання"

За словами журналіста, буквально на кожному блокпосту людей змушували виходити із машин, роздягатися, показувати руки та ноги.

"Як казали росіяни, вони перевіряли тіла людей на предмет наявності "бандерівських татуювань", – сказав він.

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Також російські загарбники переглядали, чи немає на телефонах людей якогось, на думку окупантів, забороненого контенту. Зокрема, шукали фото російських блокпостів або антиросійську агітацію.

Скільки часу займає дорога із Херсона

Через прискіпливі перевірки росіян евакуація із тимчасово окупованої Херсонщини займає багато часу. За словами журналіста, у мирний час від Херсона до Кривого Рогу можна дістатися за 3 години.

Зараз ця ж сама дорога вздовж Каховського водосховища у переселенки із Херсона зайняла 2 доби.

Це було дуже важко не тільки фізично, а ще й морально. Уявіть, 2 доби їхати 200 кілометрів під постійною прискіпливою увагою окупантів, – наголосив кореспондент із Кривого Рогу.

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