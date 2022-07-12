росіяни уважно вивчають телефони українців, які хочуть покинути окуповані території. Про це 24 каналу розповіла херсонка Оксана Наумова. Жінці нещодавно вдалося виїхати із тимчасово окупованого регіону.

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Як підготувати телефон до перевірок

Наумова зазначила, що раніше вже мала проблеми з окупантами через свою проукраїнську позицію, тому її телефон міг становити для неї небезпеку.

"Виїжджаючи через блокпости на підконтрольну Україні територію, я повністю видаляла усі месенджери, повністю чистила фотокартки. Там залишилися квіточки та моя собака, і все", – розповіла херсонка.

Що викликає підозри в окупантів

Жінка не радить скидати телефон до заводських налаштувань, адже це викликає підозру в росіян.

Так само, якщо ти кажеш, що у тебе "кнопковий" телефон і немає смартфона, це теж у них викликає підозру. Вони (окупанти – 24 канал) у такі розповіді вже не вірять,

– зазначила Наумова.

Тим, хто збирається евакуюватися, вона радить видалити із телефона усі месенджери (WhatsApp, Telegram тощо). За словами Наумової, надійніше, коли на телефоні взагалі не буде жодних соціальних мереж, де можуть бути потенційно небезпечні повідомлення.

"росіяни вже від'їлися"

За словами херсонки, раніше існувала небезпека, що окупанти можуть відібрати телефони на блокпостах.

росіяни у нас вже від'їлися. За 4 місяці вони вже можуть собі купити телефони. Їх це вже не цікавить,

– підкреслила Наумова.

Жінка висловила припущення, що фінансові спроможності окупантів покращилися не через високі зарплати, а через награбоване в українців.

Як відбувається евакуація

Наумова нагадала, що за понад 4 місяці окупації жодного зеленого коридору для евакуації із тимчасово окупованої Херсонщини не було. Тому людям часто доводиться виїжджати під обстрілами, наражаючи своє життя на небезпеку.

"У мене дорога зайняла три доби. І це ще гарний варіант. Обійшлося без обстрілів у сірій зоні", – розповіла вона.

За словами херсонки, під час евакуації Херсонською і Запорізькою областю їй довелося проїхати через 22 ворожих блокпости.

Вони (окупанти – 24 канал) ще розважаються тим, що під час контрольного пропуску на блокпосту, який веде до сірої зони, а далі – до підконтрольної Україні території, то випускають, то не випускають людей. Усе залежить від їхнього настрою,

– сказала Наумова.

Жінці довелося простояти у полях під сонцем 3 доби. За її словами, окупанти випускають по 90 – 100 автомобілів. А на момент, коли вона виїжджала, у черзі була 801 машина.

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"На блокпост виїжджають по 10 машин чи автобусів. Коли кожна десятка заїжджає, росіяни перевіряють документи, можуть перевіряти телефони, речі", – розповіла Наумова.

Вона додала, що за час, поки очікувала своєї черги, не було випадку, аби окупанти когось не пропустили. За словами херсонки, чоловіків перевіряють набагато ретельніше, ніж жінок.

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