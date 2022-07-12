россияне внимательно изучают телефоны украинцев, желающих покинуть оккупированные территории. Об этом 24 каналу рассказала херсонка Оксана Наумова. Женщине недавно удалось уехать из временно оккупированного региона.

Читайте также Парня на блокпосте жестоко избили за фото Вакарчука: как люди бежали из оккупации в Херсонской области

Как подготовить телефон к проверкам

Наумова отметила, что раньше уже имела проблемы с оккупантами из-за своей проукраинской позиции, поэтому ее телефон мог представлять для нее опасность.

"Выезжая через блокпосты на подконтрольную Украине территорию, я полностью удаляла все мессенджеры, полностью почистила фотографии. Там остались цветочки и моя собака, и все", – рассказала херсонка.

Что вызывает подозрения у оккупантов

Женщина не советует сбрасывать телефон до заводских настроек, ведь это вызывает подозрение у россиян.

Так же если ты говоришь, что у тебя "кнопочный" телефон и нет смартфона, это тоже у них вызывает подозрение. Они (оккупанты – 24 канал) в такие рассказы уже не верят,

– отметила Наумова.

Тем, кто собирается эвакуироваться, она рекомендует удалить с телефона все мессенджеры (WhatsApp, Telegram и т.д.). По словам Наумовой, надежнее, когда на телефоне вообще не будет никаких социальных сетей, где могут находиться потенциально опасные сообщения.

"россияне уже отъелись"

По словам херсонки, ранее была опасность, что оккупанты могут отобрать телефоны на блокпостах.

россияне у нас уже отъелись. Через 4 месяца они уже могут себе купить телефоны. Их это уже не интересует,

– подчеркнула Наумова.

Женщина высказала предположение, что финансовые возможности оккупантов улучшились не из-за высоких зарплат, а из-за награбленного у украинцев.

Как происходит эвакуация

Наумова напомнила, что за 4 месяца оккупации ни одного зеленого коридора для эвакуации из временно оккупированной Херсонщины не было. Поэтому людям часто приходится выезжать под обстрелами, подвергая свою жизнь опасности.

"У меня дорога заняла трое суток. И это еще хороший вариант. Обошлось без обстрелов в серой зоне", – рассказала она.

По словам херсонки, во время эвакуации Херсонской и Запорожской областью ей пришлось проехать через 22 вражеских блокпоста.

Они (оккупанты – 24 канал) еще развлекаются тем, что во время контрольного пропуска на блокпосту, ведущем к серой зоне, а дальше – к подконтрольной Украине территории, то выпускают, то не выпускают людей. Все зависит от их настроения,

– сказала Наумова.

Женщине пришлось простоять в полях под солнцем 3 дня. По ее словам, оккупанты выпускают по 90 – 100 автомобилей. А на момент, когда она уезжала, в очереди была 801 машина.

Обратите внимание Пионтковский предположил, когда ВСУ освободят Херсон и упадет россия

"На блокпост выезжают по 10 машин или автобусов. Когда каждая десятка заезжает, россияне проверяют документы, могут проверять телефоны, вещи", – рассказала Наумова.

Она добавила, что за время, пока ожидала своей очереди, не было случая, чтобы оккупанты кого-то не пропустили. По словам херсонки, мужчин проверяют гораздо более тщательно, чем женщин.

Херсонка рассказала эксклюзивные детали о выезде из оккупации – смотрите видео

Ситуация в Херсонской области: последние новости