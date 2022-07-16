Відповідну заяву зробив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він зауважив, що ворог до середини вересня зробить все необхідне для того, щоб тимчасово окуповані території Херсонщини та Запоріжжя стали частиною росії.

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Окупанти все підганяють під особливі дати

Ворог не просто так вирішив обрати 11 вересня. Саме у цей день у 2001 році стався теракт у США, який сколихнув увесь світ. Тож під цю дату ворог спробує вкотре кинути виклик американській владі.

Ні для кого вже не секрет, що кремль дав вказівку провести анексію Півдня України до 11 вересня. Це день російського "єдиного голосування". Тому вони будуть підганяти все під 11 вересня,

– підкреслив Денисенко.

Референдумів не буде

Він також переконаний, що цього разу обійдеться без усіляких псевдореферендумів. Нагадаємо, що їх мали провести ще навесні, але настрої місцевого населення не дозволили окупантам втілити у життя свої задуми. Тож не виключено, що цього разу вони навіть не намагатимуться таким чином захопити території.

Водночас радник міністра внутрішніх справ підкреслив, що на це Україна зобов'язана реагувати. Але мовиться вже не про дипломатію, а про військову відповідь. На його думку, інакше просто бути не може.

росіяни намагаються залякати містян

Вадим Денисенко також нагадав, як себе поводять загарбники на тимчасово окупованих територіях. Вони не втомлюються підкреслювати, що прийшли назавжди. І що, мовляв, планують будувати тут росію. Усе це ворог робить з простою метою: залякати містян і зробити їх покірними.

Радник міністра підкреслив, що це черговий елемент "спецоперації". Але він психологічний і спрямований на придушення можливого опору. Денисенко переконаний, що розганяння відповідних наративів, на думку окупантів, дозволить позбутись партизанського руху.

Утім, реальність дещо інша. На Півдні України партизани продовжують влаштовувати ворогові "теплий" прийом. Місцями з'являються оголошення з нагадуваннями про те, що скоро прийдуть ЗСУ. А ще час від часу щось лихе трапляється з самими окупантами. То улюблений ресторан вибухає, то автівка.

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