Окупанти оприлюднили відповідний так званий "указ" від імені гауляйтера Херсонщини володимира сальдо. Про це розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець Сергій Хлань.

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Окупанти планують депортувати непокірних мешканців Херсонщини

За інформацією Сергія Хланя, окупанти продовжують вдавати, що зрадник України, поставлений ними гауляйтер володимир сальдо живий та здоровий. Вони здійснюють підготовку до масової депортації людей.

З'явився начебто "указ" колаборанта, у якому йдеться, що до тих, хто перешкоджатиме діяльності окупантів і зрадників, буде застосовано "примусове видворення за межі області".

Раніше погрожували "підвалом", а тепер – виселити з Херсонщини. Фактично, це означає, що готують обґрунтування для того, щоб українців виселити звідти, прикрившись "указом", а сюди завезти росіян, що є класичною схемою. Але як раз до нас нова зброя надійшла, так що це ЗСУ виселять росіян. На той світ,

– підсумував політик.

У ЦВК закликають мешканців тимчасово окупованих територій не йти на псевдореферендуми

Тим часом у Центральній виборчій комісії звернулися до мешканців тимчасово окупованих територій. Їх попросили не брати участі у так званих "референдумах", організованих окупантами, й нагадали, що такі дії загарбників не матимуть жодних юридичних наслідків.

ЦВК 15 липня прийняла постанову, яка наголошує на неприпустимості підготовки та проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, комісія зауважує, що проведення будь-яких референдумів в умовах воєнного стану в Україні прямо суперечить законодавству нашої держави.

Сьогодні на тимчасово окупованих територіях не функціонують і не утворювалися визначені законодавством суб'єкти, наділені повноваженнями щодо організації підготовки та проведення будь-яких голосувань,

– йдеться у повідомленні ЦВК.

У виборчій комісії підсумували, що будь-які спроби провести так звані "референдуми" є посяганням на конституційний лад та територіальну цілісність України. Тому мешканців тимчасово окупованих територій закликали не йти на псевдореферендуми й тим самим проявити солідарність та єдність українського народу.

Докладніше – цинічний "указ" загарбників про депортацію непокірних мешканців тимчасово окупованих територій: дивіться відео