Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що українська влада готова допомагати всім охочим виїхати з окупованого міста.
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"Живий щит, щоб унеможливити контрнаступ ЗСУ"
Андрющенко зазначив, що виїзд із Маріуполя ускладнюється вигаданими бюрократичними процедурами з боку окупантів. Зокрема, іноді потрібно кілька тижнів, щоб отримати перепустку.
Також, за його словами, на окупантському пункті пропуску Василівка охочих евакуюватися тримають певний час. Щодня там збирається до 3 – 5 тисяч автівок.
І ми розуміємо, що це живий щит для того, щоб унеможливити контрнаступ наш. Але щодня десь 50 – 100 людей з Маріуполя виїжджають,
– наголосив радник мера Маріуполя.
Він зауважив, що евакуйованих маріупольців зустрічають уже безпосередньо в Запоріжжі.
Маріупольцям доводиться робити "паспорт" псевдореспубліки, щоб виїхати з міста: дивіться відео
"Аби вирватися з міста, люди мусять отримувати документи ДНР"
Андрющенко розповів, що для того, щоб виїхати з Маріуполя, людям доводиться робити "паспорти" псевдореспубліки. Тому вони переймаються, чи не виникне потім у них проблем із цим "документом".
Ми розуміємо, що для того, аби вирватися з цього полону, треба йти на те, щоб отримувати документи так званої ДНР,
– зауважив він.
За його словами, людям роз'яснюють і намагаються допомогти різними шляхами. Адже на окупованій території нема правового поля. А Україні головне – вивести людей із окупованої території.
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