Об этом 24 каналу рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что украинские власти готовы помогать всем желающим уехать из оккупированного города.

Читайте также В Мариуполе только половина людей имеют доступ к воде, а еда слишком дорогая, – Андрющенко

"Живой щит, чтобы сделать невозможным контрнаступление ВСУ"

Андрющенко отметил, что выезд из Мариуполя усложняется вымышленными бюрократическими процедурами со стороны оккупантов. В частности, иногда требуется несколько недель, чтобы получить пропуск.

Также, по его словам, на оккупантском пункте пропуска Васильевка желающих эвакуироваться держат некоторое время. Ежедневно там собирается до 3 – 5 тысяч автомобилей.

И мы понимаем, что это живой щит для того, чтобы сделать невозможным контрнаступление наше. Но каждый день где-то 50 – 100 человек из Мариуполя уезжают,

– подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Он отметил, что эвакуированных мариупольцев встречают уже непосредственно в Запорожье.

Мариупольцам приходится делать "паспорт" псевдореспублики, чтобы уехать из города: смотрите видео

"Чтобы вырваться из города, люди должны получать документы ДНР"

Андрющенко рассказал, что для того чтобы выехать из Мариуполя, людям приходится делать "паспорта" псевдореспублики. Поэтому они переживают, не возникнет ли потом у них проблем с этим "документом".

Мы понимаем, что для того чтобы вырваться из этого плена, нужно идти на то, чтобы получать документы так называемой ДНР,

– заметил он.

По его словам, людям разъясняют и пытаются помочь разными путями. Ведь на оккупированной территории нет правового поля. А Украине главное – вывести людей с оккупированной территории.

Обратите внимание! Объединение украинских продюсеров (ОУП) показало первый тизер документального фильма "Мариуполь. Неутраченная надежда". Режиссером картины выступил Максим Литвинов, а автором идеи стала Тала Пристаецкая.

Больше о ситуации в Мариуполе

россияне не прекращают совершать свои зверства. На временно оккупированных территориях решили осуществить самосуд над украинскими защитниками.

Днем 13 августа во временно оккупированном Мариуполе раздался громкий взрыв. Его услышал весь город.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что мощный взрыв прогремел вблизи Шлаковой горы недалеко от Металлургического комбината. Это произошло из-за хитрости местных партизан.

Достойно внимания – путин действует по рецептам гитлера и сталина: смотрите видео