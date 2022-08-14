К сожалению, Мариуполь и комфорт – несовместимые слова. Об этом 24 каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Острая проблема с питьевой водой

По словам Андрющенко, ситуация с питьевой водой остается критической.

Доступ к водоснабжению, которое понемногу восстанавливается, имеют лишь 50% людей, оставшихся в городе. Частично проблема на Левом берегу, в Кальмиусском районе и Приморском районе,

– сказал он.

Однако больше всего страдает частный сектор. Им оккупанты не заботятся от слова совсем.

"Начались проблемы с текущим водоснабжением. Воду берут из резервного водохранилища в Крыму. По нашим оценкам и оценкам водоканала, там воды максимум на пол года. Уже несколько месяцев они его используют. Сейчас жара, недостаточность дождей, проблема будет нарастать", - отметил Петр. Андрющенко.

Он подчеркнул, что оккупанты пытаются успокоить людей. Но все, что они говорят, откровенное вранье.

Основной источник пищи – гуманитарная помощь

Как рассказал советник главы города, сегодня там работают некоторые рынки и магазины. Они открылись под оккупационным контролем, поэтому цены там заоблачные. Большинству людей товары оттуда просто недоступны.

"Даже тех денег, которые оккупанты время от времени платят людям, недостаточно для существования", – сказал Андрющенко.

Ситуация с медициной катастрофическая

На протяжении многих месяцев в Мариуполе очень сложная ситуация с медициной. Другими словами – ее в городе просто нет. Нет необеденного лекарства и нужного их количества.

Проблема с хронически больными, в том числе инсулинозависимыми, очень болезненна. Эта проблема не решается с самого начала оккупации,

– заявил советник мэра Мариуполя.

Безусловно, украинская сторона прилагает максимум усилий или хотя бы минимально улучшить ситуацию. Но оккупанты препятствуют любым попыткам и не пропускают никакой помощи из Украины. Дело в том, что россияне все отрицают, пропаганда рассказывает, что все хорошо.

"Наши люди стараются контрабандой передавать туда. Но объемы лекарств, которые можно доставить, не очень велики, это никак не решает проблему. И на месте она не решается", – отметил Андрющенко.

Единственной реакцией оккупантов на ужасное положение вещей являются выступления пропагандистов. "Они говорят, что это не так. Но количество смертей по больницам говорит о другом", – подытожил он.

Ситуация во временно оккупированном Мариуполе: коротко

В Мариуполе россияне и боевики из ОРДЛО устроили стрельбу. Они не смогли поделить между собой награбленное.

Смертность в больницах города возросла по меньшей мере в 5 раз. Только за одну неделю в самой маленькой больнице Мариуполя погибли 36 человек.

Местный порт оккупанты пытаются переоборудовать в базу топлива. Это может удовлетворить логистические потребности в ведении боев.

Военные государства-агрессоры перестали скрывать свои зверства. Они даже создали специальные "каталоги", содержащие несколько тысяч фотографий тех, чьи тела лежат в братских могилах.

В сентябре оккупанты планируют осуществить судилище над украинскими военнопленными. Для этого они устанавливают клетки на сцене мариупольской филармонии.

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