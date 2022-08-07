Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он объяснил, что мало известно по этому поводу.

Важно Смертность в больницах Мариуполя выросла более чем в 5 раз, – советник мэра назвал причины

Однако, точно можно сказать, что войска агрессора хотят сделать из порта базу топлива, потому что это упрощает логистические потребности для ведения боев, в частности в Запорожской области.

Бердянский порт им захватить не удалось. Остается мариупольский, он более безопасен для них,

– объяснил советник городского главы.

Однако подчеркнул, что его мощности не сравнимы с тем, что в Бердянске. Но на берегу есть большие танки, где можно хранить топливо для техники. А потом по железной дороге их перевозить куда угодно.

Предполагают, что то же будет происходить и с боекомплектами. Однако, хранить его, возможно, будут в Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича.

Готовят не только порт

"Мы видим подготовку не только в порту. Несколько дней назад оккупанты начали расчищать все пути в районе железнодорожного вокзала. Это действительно подготовка для большого транспортного сообщения. Мы все это фиксируем", – объяснил Андрющенко.

Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотрите видео

В Мариуполе возросла смертность

Ситуация в Мариуполе до сих пор критическая. Город находится на грани гуманитарной катастрофы, а смертность в больницах Мариуполя выросла более чем в 5 раз.

Кроме этого, инсулинозависимые жители имеют лишь одну возможность получить лекарства – сейчас в городе есть только один врач-эндокринолог, и то российский.

Внимание! В Мариуполе очень надеялись на помощь Красного Креста в этом вопросе, ведь его представители хотя бы имеют доступ в город. Однако ситуация все же не улучшается.