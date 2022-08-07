Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он объяснил, что мало известно по этому поводу.
Важно Смертность в больницах Мариуполя выросла более чем в 5 раз, – советник мэра назвал причины
Однако, точно можно сказать, что войска агрессора хотят сделать из порта базу топлива, потому что это упрощает логистические потребности для ведения боев, в частности в Запорожской области.
Бердянский порт им захватить не удалось. Остается мариупольский, он более безопасен для них,
– объяснил советник городского главы.
Однако подчеркнул, что его мощности не сравнимы с тем, что в Бердянске. Но на берегу есть большие танки, где можно хранить топливо для техники. А потом по железной дороге их перевозить куда угодно.
Предполагают, что то же будет происходить и с боекомплектами. Однако, хранить его, возможно, будут в Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича.
Готовят не только порт
"Мы видим подготовку не только в порту. Несколько дней назад оккупанты начали расчищать все пути в районе железнодорожного вокзала. Это действительно подготовка для большого транспортного сообщения. Мы все это фиксируем", – объяснил Андрющенко.
Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотрите видео
В Мариуполе возросла смертность
- Ситуация в Мариуполе до сих пор критическая. Город находится на грани гуманитарной катастрофы, а смертность в больницах Мариуполя выросла более чем в 5 раз.
- Кроме этого, инсулинозависимые жители имеют лишь одну возможность получить лекарства – сейчас в городе есть только один врач-эндокринолог, и то российский.
- Тем временем российские оккупанты в Мариуполе создали "каталог смерти", содержащий несколько тысяч фотографий тех, кто похоронен в братских могилах. А тела погибших до сих пор лежат посреди улиц, хотя и упакованы в пакеты.