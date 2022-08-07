Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він пояснив, що відомо мало з цього приводу.
Важливо Смертність у лікарнях Маріуполя зросла у понад 5 разів, – радник мера назвав причини
Однак точно можна сказати, що війська агресора хочуть зробити з порту базу палива, тому що це спрощує логістичні потреби для ведення боїв, зокрема у Запорізькій області.
Бердянський порт їм захопити не вдалося. Залишається маріупольський, він більш безпечний для них,
– пояснив радник міського голови.
Однак наголосив, що його потужності не можна порівняти із тим, що у Бердянську. Але на березі є великі танки, де можна зберігати паливо для техніки. А потім залізницею їх перевозити куди завгодно.
Припускають, що те ж саме відбуватиметься і з боєкомплектами. Однак зберігати його, можливо, будуть у Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча.
Готують не лише порт
"Ми бачимо підготовку не лише в порту. Кілька днів тому окупанти почали розчищати всі колії у районі залізничного вокзалу. Це дійсно підготовка для великого транспортного сполучення. Ми все це фіксуємо", – пояснив Андрющенко.
Андрющенко про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео
У Маріуполі зросла смертність
- Ситуація у Маріуполі досі критична. Місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи, а смертність у лікарнях Маріуполя зросла у понад 5 разів.
- Крім цього інсулінозалежні мешканці мають лише одну можливість отримати ліки – зараз у місті є лише один лікар-ендокринолог, і то російський.
- Тим часом російські окупанти в Маріуполі створили "каталог смерті", що містить кілька тисяч фотографій тих, хто похований у братських могилах. А тіла загиблих досі лежать посеред вулиць, хоч і запаковані у пакети.