Им удалось дойти до позиций украинских военных, которые под обстрелами россиян смогли вывести их и доставить в эвакуационный пункт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Донбасс.

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Как женщине, ее сыну и собаке удалось выйти из оккупированного села

О том, что женщина вместе с сыном и собакой вышли из оккупированной Зеленовки на брифинге сообщил начальник отдела оперативно-дежурной службы Донецкой ОГА Дмитрий Петлин и и. о. начальника службы по делам детей Юлия Рыжакова.

Вчера к нам на сборный пункт эвакуации наши военные доставили женщину с сыном. Они вышли пешком под обстрелами из оккупации и поехали к родным. Они нам рассказывали, что под обстрелами, ночью выползали из их населенного пункта Зеленовка Волновахского района,

– говорит Петлин.

Он добавляет, что сын вместе с мамой остался в селе, ведь считал, что линия фронта не дойдет до Зеленовки. Когда же село на 30 человек оказалось в оккупации и было полностью разрушено, они самостоятельно попытались эвакуироваться.

Какова ситуация с эвакуацией детей в Донецкой области

В то же время Юлия Рыжкова сообщила, что по состоянию на 15 января в пяти населенных пунктах Донецкой области, в которых введено принудительную эвакуацию, остается 19 детей, а именно:

в Константиновке – 4 ребенка;

в Покровской громаде - 6 детей;

в Удачненской поселковой территориальной громаде – 9 детей.

Отметим, что за прошедшую неделю из этих громад было эвакуировано 34 ребенка. Рыжакова также добавляет, что в Константиновке обнаружили еще семьи с детьми, о которых ранее не было сведений. По ее словам, это связано с тем, что Константиновка является большим городом и достаточно сложно одновременно выявить всех детей.