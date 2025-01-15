Їм вдалося дійти до позицій українських військових, які під обстрілами росіян змогли вивести їх та доправити до евакуаційного пункту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Донбас.

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Як жінці, її сину та собаці вдалося вийти з окупованого села

Про те, що жінка разом із сином та собакою вийшли з окупованої Зеленівки на брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби Донецької ОВА Дмитро Петлін та в. о. начальника служби у справах дітей Юлія Рижакова.

Вчора до нас на збірний пункт евакуації наші військові доставили жіночку з сином. Вони вийшли пішки під обстрілами з окупації та поїхали до рідних. Вони нам розповідали, що під обстрілами, вночі виповзали з їхнього населеного пункту Зеленівка Волноваського району,

– каже Петлін.

Він додає, що син разом із мамою залишився в селі, адже вважав, що лінія фронту не дійде до Зеленівки. Коли ж село на 30 людей опинилось в окупації та було повністю зруйноване, вони самотужки спробували евакуюватися.

Яка ситуація з евакуацією дітей в Донецькій області

Водночас Юлія Рижкова повідомила, що станом на 15 січня у п'яти населених пунктах Донецької області, у яких введено примусову евакуацію, залишається 19 дітей, а саме:

у Костянтинівці – 4 дитини;

у Покровській громаді — 6 дітей;

в Удачненській селищній територіальній громаді – 9 дітей.

Зазначимо, що за минулий тиждень з цих громад було евакуйовано 34 дитини. Рижакова також додає, що в Костянтинівці виявили ще сім'ї з дітьми, про які раніше не було відомостей. За її словами, це пов'язано з тим, що Костянтинівка є великим містом і досить складно одночасно виявити усіх дітей.