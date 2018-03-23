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Оккупированные территории Луганской области остались без воды

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Оккупированные территории Луганской области остались без воды
Оккупированные территории Луганской области остались без воды / radiotrek.rv.ua

В Луганской области из-за аварии на водоводе приостановлена подача воды на неподконтрольные Украине районы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

"Приостановлена подача воды из Петровской насосной станции неконтролируемой части Луганской области. Причина остановки – аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории", – говорится в сообщении.

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Как известно, Петровская насосная станция Попаснянского водоканала обеспечивает водой оккупированный Луганск и некоторые окружающие населенные пункты.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Луганска коммунальные услуги
Источник: 24 Канал
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