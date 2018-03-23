Окуповані території Луганщини залишились без води
В Луганській області через аварію на водоводі призупинено подачу води на непідконтрольні Україні райони.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України у Twitter.
"Призупинено подачу води з Петрівської насосної станції на неконтрольовану частину Луганщини. Причина зупинки – аварійна ситуація на магістральному водоводі на непідконтрольній території", – йдеться у повідомленні.
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Як відомо, Петрівська насосна станція Попаснянського водоканалу забезпечує водою окупований Луганськ і деякі навколишні населені пункти.
Джерело: 24 Канал
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