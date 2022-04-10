Захватчики с горем пополам пытаются решить эту ситуацию. Поэтому развернули военные госпитали и мастерские военной техники.

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Разворачивают это на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Но количество раненых российских солдат постоянно растет. Оккупантам не хватает медиков,

– говорят в Генштабе.

Также у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, их почти не восполняют.

Те, кто ремонтирует технику, должны работать круглосуточно без стабильной поставки запасных частей и агрегатов.

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