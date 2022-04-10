Загарбники з ледвою бідою намагаються вирішити цю ситуацію. Тому розгорнули військові шпиталі та майстерні військової техніки.

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Розгортають це на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей. Але кількість поранених російських солдатів постійно зростає. Окупантам не вистачає медиків,

– кажуть у Генштабі.

Також у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів, їх майже не поповнюють.

Ті, хто ремонтує техніку мусять працювати цілодобово без стабільного постачання запасних частин та агрегатів.

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