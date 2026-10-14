Без света, газа и воды: на оккупированных территориях Запорожья катастрофа с коммунальными услугами

На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты довели ситуацию до коммунального коллапса. Люди уже долгое время остаются без света и воды. Есть проблемы с газом.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, проблемы возникают как в Мелитополе, так и на остальных территориях.

Какова ситуация на оккупированных территориях Запорожья?

Как подчеркнул корреспондент, оккупанты вновь сообщили об отключении газа в Мелитополе. Из-за отсутствия электроэнергии россияне пытаются протянуть газовые трубы к своим мобильным газовым электростанциям. Так они хотят обеспечить свои подразделения электричеством. Силы обороны атакуют эти объекты.

Параллельно у оккупантов возникли проблемы с водой в Энергодаре. Там прекратили ее подачу, а о сроках восстановления вообще ничего не сообщают. Местные жители живут в ужасных условиях.

Одна из местных жительниц сообщила, что электричество подавали на два часа с 12 часов дня. Сидят без света и воды. Теперь еще и проблемы с газом начались. Другая жительница сообщила, что каждые две недели привозят генератор, чтобы запустить насосы для подачи воды. Из кранов течет ржавая вода. Также нет света и газа. Ни приготовить еду, ни постирать ничего не получается,

– рассказал корреспондент.

Какова ситуация на оккупированных территориях Запорожья: смотрите видео 24 Канала

Добавим, 10 октября Россия нанесла удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Один из КАБов попал в жилой дом. В результате атаки погибли 20 человек, а еще десятки получили ранения.