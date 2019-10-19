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      Оккупировав Крым, Россия нарушила все принципы Хельсинкской декларации, – США

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      Заседание Постоянного совета ОБСЕ
      Заседание Постоянного совета ОБСЕ / АТР

      Противозаконно оккупировав остров в 2014 году РФ возбудила десяток ключаових принципов Хельсинкской декларации, в частности, принцип нерушимости определенных границ.

      Политсоветник Миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене отметил, что Крым является частью Украины, а попытки России утверждать другое отвергаются международным сообществом, сообщает "Укринформ".

      Интересно: Сколько россиян переселили в Крым за время оккупации

      Соединенные Штаты остаются глубоко обеспокоенными ухудшением ситуации в Крыму. В 2014 году, когда Россия незаконно захватила Крым, она нарушила все десять основных принципов Хельсинкской декларации, включая идею о том, что ни одна страна не должна силой изменять границы другой,
      – сказал он.

      Макрис напомнил, что в докладе Генсека ООН Антонио Гутерреш о состоянии прав человека в оккупированном Крыму отмечались многочисленные нарушения со стороны России, она категорически отказывается признавать.

      Дипломат отметил, что согласно докладу, на полуострове было проведено 186 обысков, среди многих пропавших людей в Крыму до сих пор 11 человек так и не было найдено, а один пропал человек найден мертвым.

      Он отметил, что "международное сообщество должно свидетельствовать и документировать ежедневные злоупотребления России в оккупированном Крыму" и добавил, что США присоединяются к призывам обеспечить доступ независимых международных организаций для мониторинга там ситуации с правами человека.

      Мы призываем российские органы власти обеспечить немедленный доступ в Крым для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, БДИПЧ и других органов ОБСЕ, а также Миссии по мониторингу прав человека в Украине и других международных механизмов, которые стараются следить за ситуацией на местах в Крыму,
      – подытожил Макриса.

      Он также добавил, что заверениям России по стабильной и хорошей ситуации в Крыму не заслуживают доверия, как и ее обещания уважать права человека на полуострове.

      Что такое Хельсинкская декларация?Закрепление политических и территориальных итогов Второй мировой войны, изложение принципов взаимоотношений между государствами-участниками, в том числе принципа нерушимости границ, территориальная целостность государств, невмешательства во внутренние дела иностранных государств и ряда других согласований.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости России Новости США Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Новости политики ОБСЕ
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