Оккупировав Крым, Россия нарушила все принципы Хельсинкской декларации, – США

Противозаконно оккупировав остров в 2014 году РФ возбудила десяток ключаових принципов Хельсинкской декларации, в частности, принцип нерушимости определенных границ.

Политсоветник Миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене отметил, что Крым является частью Украины, а попытки России утверждать другое отвергаются международным сообществом, сообщает "Укринформ".

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Соединенные Штаты остаются глубоко обеспокоенными ухудшением ситуации в Крыму. В 2014 году, когда Россия незаконно захватила Крым, она нарушила все десять основных принципов Хельсинкской декларации, включая идею о том, что ни одна страна не должна силой изменять границы другой,

– сказал он.

Макрис напомнил, что в докладе Генсека ООН Антонио Гутерреш о состоянии прав человека в оккупированном Крыму отмечались многочисленные нарушения со стороны России, она категорически отказывается признавать.

Дипломат отметил, что согласно докладу, на полуострове было проведено 186 обысков, среди многих пропавших людей в Крыму до сих пор 11 человек так и не было найдено, а один пропал человек найден мертвым.

Он отметил, что "международное сообщество должно свидетельствовать и документировать ежедневные злоупотребления России в оккупированном Крыму" и добавил, что США присоединяются к призывам обеспечить доступ независимых международных организаций для мониторинга там ситуации с правами человека.

Мы призываем российские органы власти обеспечить немедленный доступ в Крым для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, БДИПЧ и других органов ОБСЕ, а также Миссии по мониторингу прав человека в Украине и других международных механизмов, которые стараются следить за ситуацией на местах в Крыму,

– подытожил Макриса.

Он также добавил, что заверениям России по стабильной и хорошей ситуации в Крыму не заслуживают доверия, как и ее обещания уважать права человека на полуострове.

Что такое Хельсинкская декларация?Закрепление политических и территориальных итогов Второй мировой войны, изложение принципов взаимоотношений между государствами-участниками, в том числе принципа нерушимости границ, территориальная целостность государств, невмешательства во внутренние дела иностранных государств и ряда других согласований.