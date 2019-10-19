Окупувавши Крим, РФ порушила усі принципи Гельсінської декларації, – США

Протизаконно окупувавши півострів у 2014 році РФ порушила десяток ключаових принципів Гельсінської декларації, зокрема, принцип непорушності визначених кордонів.

Політрадник Місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні наголосив, що Крим є частиною України, а спроби Росії стверджувати інше відкидаються міжнародною спільнотою, повідомляє "Укрінформ".

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Сполучені Штати залишаються глибоко стурбованими погіршенням ситуації в Криму. У 2014 році, коли Росія незаконно захопила Крим, вона порушила усі десять основних принципів Гельсінської декларації, включаючи ідею про те, що жодна країна не повинна силою змінювати кордони іншої,

– сказав він.

Макріс нагадав, що у доповіді Генсека ООН Антоніу Гутерреш щодо стану прав людини в окупованому Криму зазначалися численні порушення з боку Росії, які вона категорично відмовляється визнавати.

Дипломат зауважив, що згідно з доповіддю, на півострові було проведено 186 обшуків, серед багатьох зниклих людей в Криму досі 11 осіб так і не було знайдено, а одна зникла людина знайдена мертвою.

Він наголосив, що "міжнародна спільнота повинна засвідчувати та документувати щоденні зловживання Росії в окупованому Криму" і додав, що США приєднуються до закликів забезпечити доступ незалежних міжнародних організацій для моніторингу там ситуації з правами людини.

Ми закликаємо російські органи влади забезпечити негайний доступ до Криму для Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, Верховного комісара з питань національних меншин, БДІПЛ та інших органів ОБСЄ, а також Місії з моніторингу прав людини в Україні та інших міжнародних механізмів, які намагаються стежити за ситуацією на місцях у Криму,

– підсумував Макріс.

Він також додав. що запевненням Росії щодо стабільної й хорошої ситуації в Криму не заслуговують на довіру, як і її обіцянки поважати права людини на півострові.

Що таке Гельсінська декларація?Закріплення політичних і територіальних підсумків Другої світової війни, виклад принципів взаємовідносин між державами-учасниками, в тому числі принципу непорушності кордонів, територіальна цілісність держав, невтручання у внутрішні справи іноземних держав та низки інших узгоджень.