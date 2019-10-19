05:04
19 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп наслідує Путіна. Іспанський сором Навального
      Вєсті Кремля
      21:43, 18 жовтня
      Вєсті.UA: Молоток Зеленський. "Юзік" підробляє касиром
      Вєсті.UA
      21:22, 18 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Окупувавши Крим, РФ порушила усі принципи Гельсінської декларації, – США

      6
      Засідання Постійної ради ОБСЄ
      Засідання Постійної ради ОБСЄ / АТР

      Протизаконно окупувавши півострів у 2014 році РФ порушила десяток ключаових принципів Гельсінської декларації, зокрема, принцип непорушності визначених кордонів.

      Політрадник Місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні наголосив, що Крим є частиною України, а спроби Росії стверджувати інше відкидаються міжнародною спільнотою, повідомляє "Укрінформ".

      Цікаво: Скільки росіян переселили до Криму за час окупації

      Сполучені Штати залишаються глибоко стурбованими погіршенням ситуації в Криму. У 2014 році, коли Росія незаконно захопила Крим, вона порушила усі десять основних принципів Гельсінської декларації, включаючи ідею про те, що жодна країна не повинна силою змінювати кордони іншої,
      – сказав він.

      Макріс нагадав, що у доповіді Генсека ООН Антоніу Гутерреш щодо стану прав людини в окупованому Криму зазначалися численні порушення з боку Росії, які вона категорично відмовляється визнавати.

      Дипломат зауважив, що згідно з доповіддю, на півострові було проведено 186 обшуків, серед багатьох зниклих людей в Криму досі 11 осіб так і не було знайдено, а одна зникла людина знайдена мертвою.

      Він наголосив, що "міжнародна спільнота повинна засвідчувати та документувати щоденні зловживання Росії в окупованому Криму" і додав, що США приєднуються до закликів забезпечити доступ незалежних міжнародних організацій для моніторингу там ситуації з правами людини.

      Ми закликаємо російські органи влади забезпечити негайний доступ до Криму для Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, Верховного комісара з питань національних меншин, БДІПЛ та інших органів ОБСЄ, а також Місії з моніторингу прав людини в Україні та інших міжнародних механізмів, які намагаються стежити за ситуацією на місцях у Криму,
      – підсумував Макріс.

      Він також додав. що запевненням Росії щодо стабільної й хорошої ситуації в Криму не заслуговують на довіру, як і її обіцянки поважати права людини на півострові.

      Що таке Гельсінська декларація?Закріплення політичних і територіальних підсумків Другої світової війни, виклад принципів взаємовідносин між державами-учасниками, в тому числі принципу непорушності кордонів, територіальна цілісність держав, невтручання у внутрішні справи іноземних держав та низки інших узгоджень.

      blog_ava
      Суд над Гладковським: прокурори просять заставу у 100 000 000 гривень
      18 жовтня
      6963
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Новини США Новини Росії ОБСЄ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Гвоздик – Бетербієв: онлайн-трансляція чемпіонського бою
      сьогодні , 03:30 Гвоздик – Бетербієв: онлайн-трансляція чемпіонського бою
      Юрій Семенюк 227
      Марлен Шкандаль про війну, політиків, підарас*в і вміння думати
      18 жовтня , 21:01 Марлен Шкандаль про війну, політиків, підарас*в і вміння думати
      Євгенія Мазур 958
      Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      18 жовтня , 20:30 Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      Іван Яковина 1070
      "Перемога Туреччини": що пишуть західні ЗМІ про призупинку операції Ердогана в Сирії
      18 жовтня , 20:01 "Перемога Туреччини": що пишуть західні ЗМІ про призупинку операції Ердогана в Сирії
      Світлана Попова 1008
      Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      18 жовтня , 19:46 Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      Микола Давидюк 1221
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук