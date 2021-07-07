Окно треснуло само: в СБУ опровергли пьяный дебош чиновника

Пресс-служба СБУ опровергла информацию, что их чиновник в состоянии алкогольного опьянения якобы специально выбил стекло в вагоне поезда. Мужчина лишь пытался выполнить просьбу других пассажиров.

По данным пресс-службы, начальник Департамента хозяйственного обеспечения СБУ провожал свою дочь на отдых в летний лагерь. В то же время уже в вагоне случился курьезный инцидент.

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Поскольку температура в вагоне поезда была слишком высокой, а кондиционеры не работали, он по просьбе пассажиров попытался открыть окно, которое треснуло в результате,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в СБУ отметили, что полиция уже выяснила обстоятельства инцидента и не имела никаких претензий к их сотруднику.

Инцидент с окном: главное

В СМИ появилась информация, что еще 1 июля на Киевском железнодорожном вокзале произошел инцидент с начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ. Мужчина якобы устроил дебош в поезде и разбил окно.

Когда прибыли патрульные, он якобы хамил им и сопротивлялся.

В сети даже опубликовали видео, на котором мужчина, похожий на чиновника СБУ, устроил драку на вокзале.

Инцидент на вокзале: смотрите видео