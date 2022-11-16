"ОКО ЗА ОКО": иллюстраторы устроили флешмоб и тему разведкомплексов "ШАРК"

Украинские художники-иллюстраторы устроили креативный флешмоб. В соцсетях появились работы с изображением украинских разведкомплексов "ШАРК". На них аккумулируют деньги в рамках совместной инициативы ОККО и "Вернись живым" – "ОКО ЗА ОКО".

Художница Юлия Вус, чьи работы о войне в Украине публиковались в The Washington Post и других западных изданиях, сделала "ШАРК" персонажем одного из своих комиксов. Иллюстратор книг Марта Лешак представила его вышитым на подольском ковре. А работа автора известной под ником Дарця Зіронька могла бы органично вписаться в формат стрит-арта.

Узнайте больше 25 новейших разведывательных комплексов для ВСУ – совместная инициатива ОККО и "Вернись живым"

Образ акулы появился и в творчестве:

В сети художники устроили флешмоб, вдохновившись инициативой "ОКО ЗА ОКО" / Фото ОККО

Художники отмечают, что на работу их вдохновила совместная инициатива ОККО и "Вернись живым" – "ОКО ЗА ОКО". Организаторы поставили себе цель приобрести 25 разведкомплексов "ШАРК" для украинской армии. С ноября ОККО перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра горючего Pulls на закупку комплексов.

Итак, "ОКО ЗА ОКО", уважаемые, месть близко, – написала Дарця Зіронька на своей странице в Instagram.

"Глаз за глаз, незваные гости, око за око", – поддерживает ее художница Мария Оз.

Что известно о разведкомплексах "ШАРК"

"ШАРК" – это новейшая разработка украинской компании "Укрспецсистемс", которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять еще ряд боевых задач.

В состав комплекса входит наземная станция управления на базе проходного авто, беспилотники, пусковая установка. Общая стоимость всего этого оборудования составляет 13 миллионов гривен. На одну из 25 таких разведывательных "акул" средства уже собраны.