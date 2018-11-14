ОкОккупированная Луганщина останется без света и воды

В оккупированных районах Луганщины на два дня с 16 до 18 ноября выключат свет и воду.

Об этом предупредило так называемое "министерство энергетики "ЛНР".

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В "ведомстве" анонсируют, что людям на оккупированных территориях придется обходиться без света с 22:00 ноября до 8:00 18 ноября.

Представители оккупационной администрации предупреждают, что в этот период не будет электроэнергии, и соответственно не будут работать насосы, обеспечивающие водоснабжение.

Боевики говорят, что все из-за "неотложных аварийных работ".

Электроэнергию на оккупированном территорию Луганщины поставляют из России. Ранее росСМИ выяснили, что это обходится примерно в 2,5-3 миллиардов рублей в год.

Напомним, 11 ноября в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей состоялись так называемые "выборы". Новым главарем оккупантов Луганщины стал некий Леонид Пасечник.