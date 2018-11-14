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      Окупована Луганщина залишиться без світла і води

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      Окупанти на два дні вимикають світло на Луганщині
      Окупанти на два дні вимикають світло на Луганщині / Getty images/Ілюстрація

      На окупованих районах Луганщини на два дні з 16 до 18 листопада вимкнуть світло та воду.

      Про це попередило так зване "міністерство енергетики "ЛНР".

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      У "відомстві" анонсують, що людям на окупованих територіях доведеться обходитись без світла з 22:00 листопада до 8:00 18 листопада.

      Представники окупаційної адміністрації попереджають, що у цей період не буде електроенергії, а відповідно не працюватимуть насоси, які забезпечують водопостачання.

      Бойовики кажуть, що все через "невідкладні аварійні роботи".

      Електроенергію на окупованому територію Луганщини постачають із Росії. Раніше росЗМІ з'ясували, що це обходиться приблизно у 2,5-3 мільярдів рублів на рік.

      Нагадаємо,  11 листопада в окупованих районах Донецької і Луганської областей відбулись так звані "вибори". Новим ватажком окупантів Луганщини став такий собі Леонід Пасічник.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Електроенергія Новини Луганська
      Джерело: 24 Канал
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