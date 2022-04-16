Все эти люди страдают от недостатка пищи, воды и отсутствия отопления. В Организации объединенных наций назвали ситуацию катастрофической.
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В ООН прямо сказали, что помощь блокирует Россия
Дэвид Бисли рассказал, что ООН пытается доставить продовольствие в Мариуполь, но российские войска не допускают в город, хотя организация запросила доступ к российским властям.
Мы не откажемся от мариупольцев и других людей, к которым мы не можем добраться. Но это разрушительная ситуация: люди умирают от голода,
– сказал Дэвид Бисли.
Он подчеркнул, что у ООН есть грузовики, машины, еда – все, что нужно для помощи. И они не остановятся обращаться в Россию.
Бисли также добавил, что это касается не только Мариуполя – на Востоке Украины много городов, нуждающихся в гуманитарной помощи, но туда не пропускают российские боевики.
В интервью другому изданию он обратил внимание на то, что подобные ситуации происходили в Сирии, Эфиопии, Афганистане. Но, как правило, ООН прорывалось с гуманитарной помощью в зону боевых действий.
Сейчас 51-й день, и у нас нет прорыва. И потому мы намерены продолжать делать все, что в наших силах,
– подчеркнул глава Всемирной продовольственной программы ООН.
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