Усі ці люди страждають від нестачі їжі, води та відсутності опалення. В Організації об'єднаних націй назвали ситуацію катастрофічною.

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В ООН прямо сказали, що допомогу блокує Росія

Девід Біслі розповів, що ООН намагається доставити продовольство до Маріуполя, але російські війська не допускають до міста, хоч організація запросила про доступ у російської влади.

Ми не відмовимося від маріупольців та інших людей, до яких не можемо дістатися. Але це руйнівна ситуація: люди вмирають з голоду,

– сказав Девід Біслі.

Він наголосив, що ООН має вантажівки, машини, їжу – все, що потрібно для допомоги. І вони не зупиняться звертатися до Росії.

Біслі також додав, що це стосується не лише Маріуполя – на Сході України багато міст, яким потрібна гуманітарна допомога, але туди не пропускають російські бойовики.

В інтерв'ю іншому виданню він звернув увагу на те, що подібні ситуації траплялися в Сирії, Ефіопії, Афганістані. Але, як правило, ООН проривалося з гуманітарною допомогою в зону бойових дій.

Зараз 51-й день, і ми не маємо прориву. І тому ми маємо намір продовжувати робити все, що в наших силах,

– наголосив глава Всесвітньої продовольчої програми ООН.



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