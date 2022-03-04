Около 20 тысяч украинских туристов застряли в Египте

О факте пребывания 20 тысяч туристов в Египте сообщили представители украинского посольства в Каире. Они также активно занимаются транспортировкой этих людей в Европу.

Количество туристов, застрявших на египетских курортах, оценивается от 17 500 до 20 000 человек. Большинство из них находятся в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, а некоторые на юге – в Марса-Алами.

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Заместитель председателя посольства Евгений Жупеев сообщил, что некоторые туристы вылетели по собственной инициативе, но посольство работает с властями Египта и туристическими компаниями над организацией возвращения в соседние с Украиной страны.

Многие из них звонят, хотят вернуться и просят вернуть их, чтобы воевать с русскими солдатами,

– сказал Жупеев.

Однако, по его словам, посольство занимается только организацией возвращения в третьи страны, передает Reuters.

Египет, имеющий тесные отношения с Россией, но проголосовавший на Генеральной Ассамблее ООН за осуждение вторжения агрессорки на территорию Украины, разрешал украинцам бесплатно проживать в трехзвездочных отелях столько, сколько им нужно, сообщил заместитель председателя посольства.

"Мы ожидаем, что европейские страны дадут нам зеленый свет на их прием украинцев. Наши союзники там находят аэропорты, которые могут принимать украинцев из Египта", – сказал он.

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